"Kdo může, ať se dneska vyhne vlakové dopravě do Prahy, naprostá katastrofa v organizaci, rychlíky zrušeny, spěšné vlaky zrušeny… Po včerější nehodě nákladního vlaku měla být zavedena náhradní autobusová doprava, místo toho některé rychlíky v Kolíně končí a doprav se do Prahy, jak chceš," postěžoval si v úterý 11. října ráno například Zdeněk Voslář z Kolína.

Alena Mlynáriková Kratochvílová: Včera jsem se dostala z Prahy ve 20:00 hod. 90 minut zpoždění, odklon přes Lysou a Nymburk. Než jsme dojeli z Hlaváku do Vysočan, trvalo to téměř hodinu. A to jsme měli ještě štěstí.



Mája Pešátová: Dnes jsem tam již též stála, ale nejela jsem do Prahy, ale do Sadské a to, jak to měli zavedené, či nastavené… no katastrofa. Z autobusu do vlaku, jet jednu zastávku vlakem a opět přestupovat na bus? Strašný… a ještě podotýkám, jela jsem s kočárkem.



Jurášek Buček: Opačný problém. Čekám v Praze a v 9 mám v Kolíně zubaře. Bez omluvy zrušeno několik spojů. Čekám tu jak blb.

Pobyt na kolínském hlavním nádraží připomíná v úterý dopoledne nepřetržitý poslech rádia. Jedno hlášení o zpoždění vlaku střídá druhé. Než se přehraje ještě v angličtině, přichází další. Dámy u pokladen vyřizují v podstatě stále dokola stejný dotaz – kdy to pojede?

Vlaky u Poříčan už jezdí po dvou kolejích ze tří, doprava se stabilizuje

Na lavičce před prodejnou knih sedí mladá žena a střídavě hledí do telefonu a na tabuli s odjezdy vlaků. Míří do zaměstnání. „Jedu na odpolední, mělo by to mít zpoždění něco přes půl hodiny, to jsem v pohodě. Navíc jsem do práce volala, vědí, jaký je zmatek, takže i kdybych přišla později, nebudu mít průšvih. Ale kamarádka jela ráno, to byl masakr, vůbec nevěděla, jak se do práce dostat a prý si bude muset zpoždění napracovat,“ popsala.

Největší problémy měli cestující ráno zejména směrem na Prahu. „Odklon přes Nymburk nebo složitě přes Pečky, Český Brod, no… Vrátila jsem se domů pro auto a myslím, že to tentokrát bylo rychlejší. Navíc nebudu muset řešit, jak se dostanu zpátky,“ nechala se slyšet žena, která denně dojíždí z Kolína do Prahy.

V Poříčanech vykolejil nákladní vlak. Dopravci zavedli náročná omezení provozu

Lidé, kteří se potřebují denně dostat veřejnou dopravou do zaměstnání, nespoléhají příliš na to, že by ve středu už byla situace na dráze zcela jistě v běžném provozu. Na sociálních sítích se tak začaly šířit dotazy na spolujízdu.

Problémy v dopravě se dotkly cestujících také například v Pečkách. „Vlaky vynechávaly, náhradní autobusová doprava občas přijela se zpožděním. Ale je to mimořádná událost, doufáme, že je to na chvíli, když už to konečně začalo jezdit,“ shrnula starostka Alena Švejnohová se vzpomínkou na nedávné výlukové záležitosti během rekonstrukce železničního koridoru mezi stanicemi Poříčany a Velim.

Manévry v Poříčanech: hasiči přečerpali cisterny, začaly odklízecí práce

Havárie se stala na viaduktu nedaleko nádraží. Podle vyjádření Drážní inspekce nákladní vlak Pn 55098 převážející benzen minul návěstidlo, vjel na slepou kolej a následně se srazil se zarážedlem. Prvotně byly škody na místě mimořádné události odhadnuty na 4 miliony korun (1,5 milionu trať, 2,5 milionu vlak).

Dálkové vlaky jsou v úseku Praha – Kolín vedeny po objízdné trase přes Nymburk. Tyto spoje (kromě vlaků s povinnou rezervací) mimořádně zastavují ve stanici Praha-Vysočany a Nymburk hl.n. a jsou v nich uznávány jízdenky PID. Z důvodu delší trasy s menší kapacitou vznikají na odklonové trase zpoždění v délce několika desítek minut. Aktuální informace o zpožděních lze sledovat např. na webu ČD nebo v aplikaci Můj vlak.



Z důvodu snížené kapacity odklonové trati ale část dálkových vlaků nejede v úsecích Praha hl.n. – Kolín a Praha hl.n. – Nymburk hl.n. a zpět. V těchto úsecích je potřeba využít jiné spoje dálkové dopravy a v Kolíně či Nymburce přestoupit. Jedná se o vlaky linky R9 Vysočina, R10 Hradečan a Krakonoš a R19 Svitava.



Regionální spoje jsou v úsecích Český Brod – Pečky – Kolín a Český Brod – Poříčany – Nymburk nahrazeny autobusy. Část vlaků linky S22 je v úseku Praha Masarykovo nádraží – Lysá nad Labem a zpět odřeknuta (kvůli snížené kapacitě odklonové trati). Cestující mohou využít další spoje, a to linku S2, která obsluhuje stejnou trať. Vlaky linky S3 (Praha – Mělník / Mladá Boleslav) jsou v úseku Praha Masarykovo nádraží – Praha-Satalice odřeknuty a nahrazeny prostředky pražské MHD.