V Kolíně myslí na seniory různými událostmi, které mohou zájemci navštívit. Jak uvedl místostarosta Kolína Michal Najbrt, senioři v Kolíně mají o takové aktivity zájem a rádi se jich zúčastňují. Ten hovořil o tom, že řadu aktivit pro důchodce organizuje Klub seniorů. „Konají se tam různé přednášky, hrají se tam společenské hry, dále kurzy městské policie či Českého červeného kříže,“ vysvětlil.

Město toho ale pro starší generaci pořádá více, třeba zájezdy. „Obvykle jsme na zájezd do Polska vypravovali jeden, dva autobusy, nyní jsme museli vypravit již tři,“ popsal místostarosta oblíbenost těchto událostí. Senioři mohou i dále využívat seniorbia, kdy mohou navštívit promítání kina. „Chceme v takových aktivitách pro seniory pokračovat,“ dodal Michal Najbrt.

Nejbližší událost je například oslava Mezinárodního dne žen: ta se odehraje v úterý 10. března od 13.30 hodin v Klubu seniorů v Benešově ulici. Na programu je vystoupení dětí ze ZUŠ Uhlířské Janovice pod taktovkou Radka Máchy. Samozřejmostí je drobné občerstvení a dárky.

Vedle toho se například odehraje beseda zaměřená na oblasti, kde mohou být senioři snadným cílem pro podvodníky. Policie tak chystá na pátek 13. března od 13.30 hodin přednášku na téma Bezpečnost na výletech, odehraje se také v Klubu seniorů v Benešově ulici.

Kurz z trochu jiné oblasti pořádá Klub seniorů i v Městském společenském domě v Kolíně. Tam kosmetická poradkyně seniorům řekne a následně předvede, jak se správně líčit. Přednáška se odehraje v pondělí 23. března od 13 hodin.

Na seniory myslí ale také Český červený kříž. „Pro seniory pořádáme akce ve spolupráci s městem, jedná se například o přednášky první pomoci,“ uvedla Kateřina Jarolímová z kolínského sdružení Českého červeného kříže, která působí jako vedoucí vzdělávání. Dále jde například o tématiku bezpečné domácnosti, prevence úrazů, zdraví a kdy navštívit lékaře. „Kromě kurzů první pomoci děláme měření tlaku a dalších tělesných hodnot,“ popsala.

Český červený kříž v Kolíně pořádá pro zájemce z řad zkušenější generace přednášku na téma Sladká cukrovka. Věnovat se bude vzniku a prevenci diabetu, vlivu výživy a pohybové aktivity na zlepšení stavu nemoci. Odehraje se ve čtvrtek 26. března od 13.30 hodin v Klubu seniorů v Benešově ulici.

V Kolíně působí také Svaz tělesně postižených, respektive jeho okresní organizace. Ta připravuje celou řadu ozdravných, léčebných, wellness, ale i rekondičních pobytů pro letošní rok. Nejbližší láká seniory od 1. do 6. dubna do Pozlovic. Zájemci se mohou podívat i do Krkonoš, západních Tater, Itálie a také Beskyd.

Na seniory myslí i další města, zmínit jde například Český Brod. Ten si přichystal pro zájemce virtuální univerzitu třetího věku. Senioři se tak poučí o klenotech barokního sochařství v českých zemích či o dějinách oděvní kultury. Určena je právě seniorům ve starobním a invalidním důchodu. Virtuální univerzita na téma barokního sochařství startuje již odstartovala ve středu 5. února a bude trvat celý semestr, stejně jako dějiny kultury, kdy zájemci studují již od středy 12. února. Přednášky se konají v počítačové učebně Městského úřadu Český Brod.