Jak uvedl kolínský starosta Michael Kašpar, město chtělo program uskutečnit především kvůli dětem. Automobilka letos přispěla na advent 250 tisíc korun Připraveny byly akce na všechny čtyři adventní neděle. V neděli nakonec v 16.45 hodin promluví jen starosta Kašpar a farář Ján Halama.

Součástí krátkého programu před samotným rozsvícením stromu a zapálením první svíčky na adventním věnci bude křest kalendáře spolku Můj Kolín. Výtěžek z jeho prodeje každoročně putuje na dobročinné a charitativní účely. Krátký program z rozsvícení stromu se bude vysílat živě na facebooku města, záznam pak bude na youtube kanálu a městském webu.

U chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně bude betlém se sochami v životní velikosti

Podobně na poslední chvíli zrušil sváteční program první adventní neděle také Český Brod. „Zrušili jsme adventní průvod, bude jen od 17 do 19 hodin andělská pošta a rozsvícení stromu bez programu,“ potvrdil starosta Jakub Nekolný. Na venkovní akci předloni přišlo dva a půl tisíce lidí. Letos město počítalo s nižší účastí, takže by se možná do povolené tisícovky účastníků vešlo.

„Řešíme náhradní program, jak to lidem trochu kompenzovat, něco předtočíme a záznam můžeme umístit na web. Vloni jsme to měli nazvané Advent v papučích a letos to bude asi podobné,“ dodal.

Vánoční strom už je na náměstí, letos má pevnější usazení i statické posouzení

V Pečkách zrušili plánované trhy už v pondělí. „Řekli jsme si, že bychom krásnou adventní atmosféru přeměnili v něco úplně jiného, bylo by to samé hlídání, nemohli bychom tam pustit děti bez PCR testu. Takový advent jsme dělat nechtěli,“ vysvětlila místostarostka Iveta Minaříková.

Nově přibylo zrušení kulturního programu k rozsvěcení stromečku. „Určitě ho rozsvítíme, máme ho nově nazdobený, kdo bude chtít přijít, ať přijde, nikoho omezovat nebudeme, ale bude to bez programu. Nově zdobíme i strom ve Velkých Chvalovicích. Přenos bude živě přes facebook,“ upřesnila.