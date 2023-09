Pro založení živnosti si doma musel vybudovat speciální místnost schválenou hygieniky. Čas plynul a objem výroby rostl. Malý ruční lis přestával stačit a následně se k tomu přidal i nedostatek prostoru. Před pěti lety proto Tomáš Adamec svou firmu přestěhoval do areálu bývalého JZD v Červených Pečkách, kde si pronajal místo od majitele objektu Jiřího Šternberka, potomka slavné šlechtické rodiny. Zde si zřídil i malou prodejnu, kde své výrobky prodává, ale většina prostor patří výrobě.

„Každý rok se to tu snažím vylepšovat. Teď máme nový stroj, plně automatizovanou linku, která vyrobí až 500 litrů moštu za hodinu. Pasterovat můžeme až 200 litrů za hodinu. Dost to urychlí celý proces výroby, už se to při našem objemu nedalo na ručním stroji stíhat,“ prozradil Tomáš Adamec. Stroj pracuje sám, jen se musí hlídat kalnost moku a celkový proces, navíc se musí dosypávat zásobník jablek.

Mošt se dá v Červených Pečkách koupit buď čerstvý, který vydrží pár dní v lednici, ale jeho chuť je výraznější, nebo pasterovaný, který vydrží podstatně déle. Ten je oproti tomu svojí chutí jemnější. Tomáš Adamec v této souvislosti připomněl, že v otázce příchutí nemusí být jablka jedinou možností.

„Dominantním ovocem jablka samozřejmě jsou, ale zkoušeli jsem už i hrušky. A pak se samozřejmě dá přidávat další příchuť, jako je mrkev či červená řepa – zkrátka podle toho, co mají zrovna lidé rádi,“ popsal majitel moštárny.

Polabský mošt z Chocenic

Jablečný mošt lze v regionu sehnat také v Chocenicích u Břežan pod značkou Polabský mošt. Mimo to je zde v prodeji i vlastní jablečný cider, jenž je podle ředitele výroby Milana Blaha k dispozice v několika variantách a velikostech.

„Cider prodáváme ve třetinkách a nebo v litrových pet lahvích, možnost je i pořízení sudu. Co se týká moštu, tak jednak je možnost pořízení čerstvého a jednak prodáváme pasterovaný ve velikostech tři, pět a deset litrů.“

Do roku 2021 fungovala moštárna i pod záštitou kolínské pobočky Českého zahrádkářského svazu. Ta však svůj provoz kvůli nedostatku finančních prostředků na modernizaci zařízení ukončila. Podle vyjádření vedení spolku se momentálně šetří na nové vybavení, kdy by však svůj provoz mohli obnovit, je ve hvězdách. „Nebylo to rentabilní,“ nechali se slyšet.

Ceny v moštárnách na Kolínsku

Moštárna Červené Pečky: čerstvý mošt – 24 Kč/litr, pasterovaný mošt – 35 Kč/litr, moštování vlastních jablek – 10 Kč/litr čerstvý mošt, 65 Kč/3 litry pasterovaný mošt.

Polabský mošt: čerstvý mošt – 40 Kč/litr, pasterovaný mošt – 121 Kč/3 litry, 169 Kč/5 litrů, 322 Kč/10 litrů.