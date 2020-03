Mezitím do Kolína dorazily avizované dva tisíce litrů lihu a jede výroba desinfekce. Jedná se o lihovou lékárenskou dezinfekci, která byla doporučena Světovou zdravotnickou organizací a kterou lze použít jak k desinfekci rukou, tak povrchů. „V rámci nouzového stavu jsme přesunuli půl milionu korun, ze kterých nakupujeme například dezinfekci,“ řekl starosta Michael Kašpar.

Většina lidí, a to i podle kontrol městské policie, vyrazila se zakrytými ústy a nosem. „I tak je stále dost případů, kdy lidé tuto ochranu nemají. Hlavně v okrajových částech města a také lidé, kteří se třeba nemohou dostat i informacím, mnozí z nechráněných o tomto opatření ani nevěděli,“ popsal ředitel městské policie Viktor Prokeš.

Například v Borkách bylo ve čtvrtek možno potkat nemálo lidí bez roušek. Ovšem nelze soudit, že by o nařízení nevěděli. Někteří si roušky nasazovali, jakmile si všimli, že je někdo vidí. Jiní ani to ne. Jako třeba dvojice dospívajících. Ta roušky ani neměla, zato však v ruce láhev alkoholu. Výjimkou nebylo ani vidět malé děti bez roušek. Sem tam i některého z rybářů třeba u Hradišťka I. Před obchodem s látkami v centru Kolína byla fronta.

Městští strážníci zatím za nenošení ochranných prostředků pokuty nedávají. „Spíše dbáme, aby tato opatření nabyla obecného povědomí. Proto máme v ulicích větší počet autohlídek, abychom byli schopni zkontrolovat co největší prostor,“ popsal Viktor Prokeš. „Taktéž jsme provedli kontrolu obchodů k opatření k povolenému vstupu pro osoby starší 65 let v době od 10.00 do 12.00 hodin. Většina obchodů má toto podchyceno, již u vstupu provádí kontroly ochranka. I doporučení dezinfikovat nákupní košíky a vozíky, kliky nebo madla dveří jsou obchody vesměs dodržována,“ uvedl ředitel MP Kolín.

V souvislosti se zastavením výroby v automobilce TPCA se objevily obavy, zda se například agenturní zaměstnanci nebudou po městě shlukovat či se neobjeví jiné problémy. Jak potvrdil mluvčí TPCA Tomáš Paroubek, továrna nemá agenturní pracovníky. Více než polovina zaměstnanců jsou lidé, kteří žijí v kolínském regionu či v přilehlých okresech. „Na ubytovnách máme minimum zaměstnanců,“ dodal Tomáš Paroubek. Co se týče shlukování lidí, ať už dospělých či mládeže, bohužel i takové případy nezodpovědnosti a porušování zákazu kolínští strážníci řeší, ale podle ředitele se prozatím jedná o jednotky případů.

Zástupcům kolínské zdravotnické záchranné služby TPCA včera předala 30 respirátorů a dezinfekci.