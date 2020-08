Podle slov mluvčí středočeských hygieniků Dany Šalamunové aktuální zvýšený výskyt na Kolínsku souvisí s dotestováváním kontaktů již z dřívějška pozitivních lidí. Jednalo se o dvě menší ohniska, a to sportovní klub z Poděbrad, jehož členové ale bydlí na Kolínsku, a potom známou restauraci Česká koruna v Kolíně. „Nyní ale na Kolínsku nemáme žádné výrazné ohnisko, jsou to roztroušené kontakty, menší ohniska a pod kontrolou,“ uvedla Dana Šalamunová.

Zda by se pro Kolínsko na plánovaném semaforu rozsvítila za současné situace červená, je otázkou. Vyšší počet nakažených nemusí vždy znamenat stopku. „Nejde jen o počet pozitivně testovaných, ale také o to, jaký je potenciál rozšíření. Větší problém by byl, kdyby se jednalo třeba i o nižší počet nakažených, ale ve výrazném ohnisku,“ vysvětlila hygienička.

Restaurace Česká koruna, kde se koronavirus začátkem měsíce objevil u dvou zaměstnanců, už po důkladné dezinfekci a použití ionizéru opět normálně funguje. „S hygienou máme vše zkonzultováno, odsouhlaseno, mohli jsme otevřít už dřív, ale nebyli zaměstnanci,“ potvrdil syn provozovatele Daniel Vejdělek. Všichni zaměstnanci prošli karanténou, opakovanými testy a jsou negativní kromě jedné pracovnice, která nadále zůstává v karanténě s pozitivním testem, podle našich informací bez vážných zdravotních problémů.

Preventivní opatření

Některé radnice v regionu zavádí preventivní opatření v podobě povinnosti používat v prostorách úřadu roušky. Od středy to platí například v Plaňanech, v Kolíně je použití ochrany úst a nosu na městském úřadě zavedené už třetí týden. „Souviselo to s pozitivním testem jednoho pracovníka úřadu, samozřejmě byly karantény. Opatření jsme zavedli na dva týdny, ale necháváme ho i na poslední srpnový týden, když od září to bude nejspíš zase plošně povinné,“ popsal starosta Michael Kašpar.

Kolín je na případnou další vlnu připravený

Pro případ další vlny pandemie je Kolín podle jeho slov vybavený. „Máme 10 tisíc litrů anticovidu, vybudovaný sklad u městské policie, několik tisíc jednorázových roušek, dva tisíce respirátorů, máme i látkové roušky. Stále plníme rouškomat, objevili jsme od české firmy textilní roušky za vynikající cenu, takže chceme objednat dalších pět tisíc kusů, abychom měli zásobu. Doba dobrovolníků, kteří zdarma šili roušky, už, myslím si, skončila,“ shrnul starosta.