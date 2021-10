Kolínsko a zejména Kolín má v nadcházejících parlamentních volbách mezi kandidáty své zástupce napříč téměř všemi politickými stranami a hnutími. Někde je lidí z Kolína a Kolínska hned několik, jinde jen jediný.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Tak je to třeba v případě Pirátů a Starostů, kde je lídr Vít Rakušan, současný poslanec a bývalý kolínský starosta na první příčce kandidátky co do zástupců regionu osamocen.