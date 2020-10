„Dezinfikujeme, rouškujeme, snažíme se nejít tomu naproti, ale zároveň nešíříme paniku,“ poznamenal chotutický starosta Martin Sýkora. Zatím posledním preventivním krokem obce byl nákup jednorázových misek na rozvoz obědů seniorům, aby se nevracely nádoby s možnou infekcí.

Na nule je počet nakažených i v dalších, většinou menších obcích, jako je například Klášterní Skalice, Lipec, Tatce, Grunta nebo Žabonosy. Celkem je takových míst v okrese s 89 městy a vesnicemi osmnáct. Alespoň podle údajů ministerstva.

Hygienici totiž počty zpětně validují a zpřesňují, proto se mohou absolutní čísla nakažených lišit od toho, jaké počty dostávají od hygieniků starostové.

Starý Kolín s necelým tisícem obyvatel ovšem takové štěstí nemá, podle údajů ministerstva je tam 16 pozitivních případů koronaviru. „Je toho u nás docela dost, ale nemám zprávy, že by byl některý z případů kritický,“ uvedl starosta Luboš Železný.



„Zavřeli jsme vše, co šlo, třeba i sokolovnu, škola samozřejmě nefunguje, školku máme zatím otevřenou, ale nejspíš ji zavřeme také,“ dodal Železný s tím, že důvodem je málo dětí, které do školky rodiče posílají.

Obec několikrát týdně dezinfikuje veřejné prostory, jako je pošta nebo objekty, kde sídlí lékaři. Lidé se nyní podle zkušeností starosty neshromažďují, i když problémy se nedávno vyskytly. Třeba v parčíku v okolí prodejny, kde někteří pivaři s lahvemi vysedávali na lavičkách. Dalším rizikovým místem je prostor, kde se schází mládež příliš nerespektující protiepidemická opatření. Obec to řeší s policií.

V čem vidí starosta příčinu, že se virus v obci rozšířil? „Patrně blízkost Kolína, kde pracuje většina lidí, jsou tam školy,“ poznamenal Železný. Žádné ohnisko nemoci podle něho v obci není. „Musíme respektovat všechna nařízení. Přesto se obávám, že nemoc zasáhne další a další lidi,“ dodal.Přímo v Kolíně, kde žije téměř dvaatřicet tisíc obyvatel, je 505 nakažených.