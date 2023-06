Jednu z nejlevnějších autoškol na okrese vlastní Petr Novák. Cena u něj dnes dosahuje 14500 korun. „Mám pouze jednoho zaměstnance, který navíc není platově náročný, a dvě auta, navíc obě splacená. Neplatím žádné úvěry, leasingy, ani nic podobného, navíc mám vozidla na naftu, která se nyní pohybuje cenově výrazně níže než benzin. Nemám důvod zdražovat,“ řekl. I on však přiznává, že ještě před několika lety byla cena kurzu zhruba na polovině. Vyšší ceny u svých konkurentů ale chápe: leasingy na nové vozy se platit musí, on si ale prý zatím se svým vozovým parkem vystačí.

Na čem se oslovení majitelé autoškol z Kolína a okolí shodli, je neklesající zájem. Podle vlastníka Euro autoškoly Ivana Vaníčka je to způsobené tím, že řídit potřebuje téměř každý. Cena kurzu u něj nyní dosahuje na 19 990 korun. „Ještě před pár lety byla okolo devíti tisíc. Je to všechno se vším. Stouply nájmy, ceny servisu, pohonných hmot, administrativa a v neposlední řadě platy zaměstnanců,“ shrnul Vaníček. Zdůraznil však, že na nedostatek klientů si stěžovat nemůže. „Stále převažuje zájem o vozy s manuální převodovkou. Kdo se učí na automatu, má to poté zapsané v řidičském průkaze a manuál nesmí řídit, dokud si neudělá rozdílovou zkoušku,“ sdělil.

Nárůstem provozních nákladů vysvětlil dvacetitisícovou cenu kurzu také majitel Autoškoly RS Radek Švrčula. „Museli jsme zvedat mzdy učitelů, zdražily se nové automobily i jejich servis. Logicky jsme tak museli jít s cenou výuky nahoru. Chápu, že jde o více než dvojnásobnou částku než před několika lety, ale musíme se uživit,“ podotkl.

Přetlak během covidu

Podle majitele kolínské autoškoly Tomáše Kulhavého zvedl ceny služeb v jeho společnosti během covidu přetlak zájemců. „Nemohli jsme čtvrt roku vůbec fungovat, o to větší pak byl zájem z řad žáků. Nezdražovali jsme řadu let, cena byla pořád devět tisíc, takže když jsme částku za řidičský průkaz na osobní automobil zarovnali na 20 tisíc korun, tak jsme to vlastně dohnali,“ řekl Tomáš Kulhavý. Ani on nezaznamenal se zdražením úbytek zájemců o kurzy. Navíc zdůraznil, že na oplátku za vyšší ceny udržují vozový park v co nejnovějším stavu a auta po maximálně čtyřech letech mění za nová.