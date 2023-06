Jahodárny na Kolínsku mají otevřeno každý den. Za jeden kilogram ze samosběru zákazníci zaplatí od 50 do zhruba 80 korun. Za předem nasbírané jahody je to trochu více. Radek Procházka, majitel Jahodárny Kouřim, však naznačil, že návštěva v těchto dnech stojí za to. „Plodů je letos opravdu hodně, vydržet by mohly až do prvního červencového týdne,“ konstatoval.