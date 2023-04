/PŘEHLED/ Česká pošta ruší 24 poboček ve Středočeském kraji. Podívejte se na seznam rušených poboček na Kolínsku i v celých středních Čechách.

Česká pošta - ilustrační foto | Foto: ČTK

Na celém okrese Kolín bude zrušena pouze jedna pobočka. Jde o Kolín 3, pobočku, která síldí na adrese Mlýnská 1199 v městské části Kolín V.

Dlouhodobý trend v poptávce po tradičních poštovních službách je klesající. Za posledních pět let klesl zájem o tyto služby na pobočkách o 40 procent. A to vlivem digitalizace, díky které lze zařídit řadu služeb nikoli osobní návštěvou pošty, ale v on-line prostředí.

„Český telekomunikační úřad proto reflektoval tyto změny a upravil parametry rozložení poboček ve svých normách. Nově tak každá obec s počtem obyvatel nad 2500 nemusí mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale nově do tří. V pobočkové praxi České pošty to znamená, že z nynějších 3 200 pošt bude po změně legislativy 300 nepovinných a ty Česká pošta z ekonomických důvodů zruší bez náhrady. Tyto informace zveřejňujeme s vědomím, že dosud nebyly vypořádány veškeré připomínky v rámci mezirezortního připomínkového řízení k materiálu ČTÚ, který nové nastavení parametrů rozložení pobočkové sítě řeší," informoval mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Pošt Partner se to netýká

Česká pošta neuzavírá pobočky v obcích, kde sídlí pouze jedna pošta. Zároveň se redukce pobočkové sítě netýká pošt Partner, kterých je po celé České republice aktuálně 819. Pobočky, které budou nově spádové pro klienty, jejichž pošta byla zrušena, zajistí dostatečnou kapacitu pro jejich obsluhu. Všechny pošty, které Česká pošta provozuje, jsou schopné zajistit požadovaný standard služeb.

„Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme. Proto k 1. červenci uzavíráme 300 poboček, které už nejsou podle platné legislativy potřeba. Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ řekl Miroslav Štěpán, pověřený zástupce generálního ředitele České pošty.

Pošta je v současné podobě neudržitelná. Problémy se hromadily roky, říká Fiala

Starostům obcí a primátorům měst, ve kterých dojde ke zrušení některé z poboček, zástupci České pošty osobně vysvětlí nastalou situaci, odůvodní výběr rušených poboček a budou s nimi diskutovat o budoucím zajištění poštovních služeb v jejich městě.

Nepřesný post od primátora

Reakce na rušení poboček na sebe nenechaly dlouho čekat. Na sociálních sítích lidé napříč republikou diskutují nejen o nutnosti rušení poboček, ale hlavně o konkrétním výběru - a v neposlendí řadě i o počtech. Například plzeňský primátor Roman Zarzycký se vyjádřil kriticky k rušení v kontextu s Kolínem, kde se ruší pouze jedna pobočka, zatímco jindě je to mnohem více. „V Plzni máme 25 poboček České pošty, ruší nám jich 13!!! V Kolíně je osm poboček, ruší se jedna. Otázka zní: Odkud je MINISTR vnitra?,“ napsal na svém Facebooku.

Jeho informace však byla nepřesná. V Kolíně fungují pouze tři pobočky pošty. Post posléze z primátorova profilu zmizel.

Pobočka České pošty rušená na Kolínsku

Kolín 3, Mlýnská 1199, Kolín V, PSČ 280 02



Další pobočky rušené ve Středočeském kraji

Benátky nad Jizerou 2: 5. května 667, Benátky nad Jizerou II, PSČ 294 71

Beroun 4: Švermova 1649, Beroun-Město, PSČ 266 01

Brandýs n. L. - Stará Boleslav 2: Boleslavská 1391, Stará Boleslav, PSČ 250 01

Kladno 3: Vrapická 474, Dubí, PSČ 272 03

Kladno 5: náměstí Svobody 1518, Kladno, PSČ 272 01

Kladno 6: Vrchlického 2028, Kročehlavy, PSČ 272 01

Kladno 9: Cyrila Boudy 1444, Kročehlavy, PSČ 272 01

Kralupy nad Vltavou 3: nám. J. Seiferta 698, Lobeček, PSČ 278 01

Kutná Hora 4: U Radnice 1, Kaňk, PSČ 284 04

Kutná Hora 6: Husova 149/8, Kutná Hora-Vnitřní Město, PSČ 284 01

Kutná Hora 3: Zámecká 167, Sedlec, PSČ 284 03

Mělník 3: Českolipská 1112/21, Mělník, PSČ 276 01

Mělník 4: Nemocniční 2629, Mělník, PSČ 276 01

Mladá Boleslav 2: Havlíčkova 1307, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01

Mladá Boleslav 5: náměstí Republiky 1160, Mladá Boleslav III, PSČ 293 01

Nymburk 2: Petra Bezruče 362/3, Nymburk, PSČ 288 02

Nymburk 3: Mládežnická 2086, Nymburk, PSČ 288 02

Poděbrady 2: Budovcova 1326/39, Poděbrady III, PSČ 290 01

Příbram 4: Poštovní 28, Příbram V-Zdaboř, PSČ 261 01

Příbram 5: Budovatelů 137, Příbram VIII, PSČ 261 01

Slaný 3: Na Dolíkách 508, Slaný, PSČ 274 01

Rakovník 2: Nádraží 188, Rakovník II, PSČ 269 01

Zruč nad Sázavou 3: 1. máje 9, Zruč nad Sázavou, PSČ 285 22