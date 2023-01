Luboš Růžička, náčelník divadla a galerie, Kolín

Kandidát na prezidenta, respektive samotný prezident, by měl být vybaven následujícími hodnotami. Měl by být nadstranický, noblesní, inteligentní a zdravý. Neměla by mu chybět schopnost domluvit se. V horším případě by měl disponovat alespoň větší polovinou ze zmíněných atribut.