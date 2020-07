/FOTOGALERIE/ V ulici Rimavské Soboty vyrůstá nová patrová budova, kde bude fungovat odlehčovací služba pro dospělé lidi s autismem. To znamená, že tam budou moci klienti pobývat po dobu od jednoho dne do tří měsíců. Nové středisko buduje zapsaný ústav Volno, celkové náklad na stavbu jsou zhruba 31 milionů.

Výstavba nového střediska odlehčovací služby pro dospělé autisty | Foto: Deník / Michal Bílek

Volno pomáhá rodinám dětí s postižením už 16 let. Důvodem, proč se nyní pustilo do takto rozsáhlého projektu, je velký zájem o tuto službu. „Máme řadu klientů, kteří dospívají a potřebují zázemí. Mohou ještě žít v rodině, která to ještě zvládá, ale potřebuje si odpočinout. Dospělí autisté mají už své specifické chování, rodiče stárnou,“ popisuje provozní ředitelka a sociální pracovnice Michaela Provazníková.