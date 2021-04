/FOTOGALERIE/ Vakcinace v očkovacím centru v Kolíně probíhá podle slov ředitele nemocnice Petra Chudomela poměrně intenzivně. „Dodávky vakcín se stabilizovaly a máme příslib dalšího navyšování zejména v červnu,“ upřesnil ředitel. Denně se očkuje cca 600 pacientů.

Očkování seniorů vakcínou firmy Moderna v Kolíně v úterý 9. února. | Foto: Deník / Michal Bílek

„Znovu apeluji na ty, kteří přichází na očkovací centrum, aby dodržovali objednací čas, a to v řádu minut. Stává se, že zejména po ránu dochází k větší kumulaci lidí, vzbuzuje to nervozitu a je to zbytečné. Během dne, ačkoli objednací intervaly jsou stále stejné, už se fronty netvoří. Prosím, dodržujte dvoumetrové rozestupy, nečekejte, až k tomu budete vyzváni, nezapomínejte na respirátory,“ apeluje ředitel.