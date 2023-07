/FOTO, VIDEO/ Šťastnou ruku měly tentokrát referentky kolínského odboru školství, kultury a sportu městského úřadu při obsazování prvního podvečera Kolínského kulturního léta konaného v neděli na Karlově náměstí. Sáhly po dvou na první pohled hodně vzdálených souborech, a to ABBA World Revival a Poletíme? Nakonec to bylo spojení více než šťastné.

První večer kolínského kulturního léta. | Video: Zdeněk Hejduk

Hovořit o písních švédské kapely je naprosto zbytečné, jako své iniciační je zmiňuje i množství metalových muzikantů, u publika jsou jejich písně neskutečně oblíbené. A tento revival, který si nepomáhá žádnými přednatočenými zvuky, ale vše interpretuje živě a v Kolíně hrál před třinácti lety coby hlavní hvězda plesu Města Kolína, patří k těm nejlepším a koncertuje po celé Evropě. „Někde jsem četl, že jejich varhaník je šílenec, který si koupil takové piano, aby by mělo přesně takový zvuk, jako měla právě ABBA,“ nahodil téma jeden z přítomných fanoušků.

„Jo, je to pravda, on si s tím zvukem hodně hraje,“ potvrdil kytarista kapely. Ta náměstí roztancovala a rozezpívala notoricky známými skladbami jako Waterloo, S.O.S., Mamma Mia nebo Dancing Queen a bavila všechny generace.

Z vystoupení kapely Poletíme?:

Zdroj: Zdeněk Hejduk

Skupina Poletíme? pochází z Brna, letos slaví patnácté výročí svého založení a v jejím čele stojí muzikant, textař, zpěvák a výtvarník Rudolf Brančovský. Svůj styl nazývají turbo - šanson a v nezvyklém složení s banjem, houslemi a dechovými nástroji hrají také hodně taneční muziku. A ta opět rozparádila náměstí, které se rozdělilo na dvě poloviny: první věděla na co přišla, tančila a zpívala si vtipné texty, druhá pak byla nadšená a vyzvídala, co je to za kapelu a proč ji ještě nezná. Přitom i ona kdysi hrála v Městském společenském domě, a to na společném turné se skupinou Děda Mládek Illegal Band.

Veselí bylo všeobecné, známý hudební fanoušek Ondra tančil na svém invalidním vozíku, jiný nadšenec mával svojí nožní protézou nad hlavou, maminky křepčily s dětmi v šátcích. Po posledním přídavku se muzikanti Poletíme? odebrali ke svému stánku a ochotně podepisovali desky, včetně té poslední nazvané Best of do gramofonu zachycující živý koncert v brněnském klubu Fléda a fotili se s fanoušky.

Kolínské kulturní léto pokračuje ve svém programu poslední červencovou sobotu, kdy na Bartolomějském návrší zahrají v rámci Dvořákova hudebního festivalu Swing Melody.