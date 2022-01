„Vzhledem k tomu, že v dané věci bude škola pro vymáhání nákladů spojených se zájezdem využívat dostupné nástroje, včetně možných právních kroků, není možné poskytovat další bližší informace,“ uvedl mluvčí.

Doplnil, že rozhodnutí o umístění třídy do karantény a tím pádem zrušení pobytu celé skupině vzešlo z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Libereckého kraje - územní pracoviště v Semilech, a to na základě poskytnuté informace zástupci školy o pozitivním výsledku testu jednoho z žáků. „O pozitivním případu bylo vedení školy informováno až po příjezdu do zmíněné lokality, přičemž při odjezdu autobusem se osoba prokázala negativním testem,“ dodal.

Patnáctiletému studentovi vyšel pozitivní test, ale nechtěl se kurzu vzdát. Na podvod se přišlo ve chvíli, kdy matka zavolala učitelům na hory, že syna shání hygienici kvůli pozitivnímu testu.

Případem se už zabývá policie. „Prověřujeme oznámení o zfalšování certifikátu o provedeném testu na onemocnění covid-19, prověřujeme okolnosti. Spolupracujeme s Libereckým krajem, kde se na případ přišlo, i s dotyčnou kolínskou školou," uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Na kolik může úhrada zrušeného lyžařského kurzu vyjít, je nyní otázkou. „Měli to přes cestovní kancelář, je to v jednání. Jde to mimo nás, my bychom měli dostat proplacené vše. Naše pochybení to nebylo,“ uvedla zástupkyně provozovatele ubytování Star Hotels Benecko Klára Tlášková. Podle aktuálního ceníku hotelu lze počítat s cenou kolem 700 korun na osobu a noc plus 180 korun za polopenzi. Mělo se jednat o skupinu zhruba 50 lidí, na šest nocí, k tomu náklady za dopravu. Suma sumárum může jít o částku přesahující čtvrt milionu korun. Podle informací hotelu z 80 účastníků kurzu zůstalo na horách jen 30.