Zajímavostí je, že původní návrh v době, kdy se divadlo stavělo, počítal s tím, že v horní části budovy budou sochy múz. Nikdy se tam neobjevily, přestože existují.

„Byly kdesi ve sklepě, pak na půdě divadla. Jsou to velké keramické sochy, chceme, aby se podle původních plánů vrátily na budovu divadla, jen musíme zkonzultovat s Národním památkovým ústavem, jestli se mohou vystavit povětrnostním podmínkám,“ uvedl starosta Michael Kašpar s tím, že se neví, proč nebyly sochy na budovu umístěny. Pro většinu Kolíňáků tedy budou opravdu překvapením.

I druhá adventní svíčka byla zapálena bez naplánovaného kulturního programu

Dokumentace na nový plášť divadla by měla být hotová do půl roku. V rozpočtu na rok 2022 zatím město peníze na rekonstrukci nemá, jak ale starosta dodal, pokud by se během roku našly, mohlo by se začít, jinak to bude připraveno na další rok. Přesnější cenu prací ukáže zmíněná dokumentace, počítá se ale minimálně s deseti miliony korun.

Kolínské divadlo se stavělo během začátku druhé světové války, základní kámen s nápisem „Kolín sobě“ je dnes uložený v interiéru. Budova není památkově chráněná.