V aktuální den se očkuje vakcínou, která je k dispozici a u které lze zaručit dostupnost druhé dávky v předepsaném odstupu. Typ vakcíny se příchozí dozví po příchodu do očkovacího centra.

Všichni řádně zaregistrovaní senioři 80+ již dostali SMS zprávu s PIN pro objednání. Volné termíny k očkování jsou a do 3. března by měli být naočkováni všichni zájemci ve věku od 80 let. Pokud někdo ze seniorů této věkové kategorie SMS zprávu nedostal, je nutné provést novou rezervaci, termín k očkování pak bude zaslán do několika dní.

Podle nařízení ministra zdravotnictví už nyní očkovací místo nevydává certifikát o vakcinaci. Ten se zasílá mailem, přístupový kód je souběžně zaslán SMS zprávou.