O výpadku provozu informovalo město na svém webu. „Ve čtvrtek 13. 6. 2024 bude pracoviště matriky z provozních důvodů uzavřeno. Děkujeme za pochopení,“ píše se na stránkách města Kolína.

V dalších dnech bude matrika, která se nachází v budově radnice na Karlově náměstí opět podle běžné provozní doby. To znamená v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin.