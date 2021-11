/FOTOGALERIE/ Malá slavnost se uskutečnila v pátek 26. listopadu odpoledne před kolínskou radnicí. Předávala se tam vozidla, která kolínský závod Toyota dává do výpůjčky městu a záchranářům. Jedná se celkem o šest automobilů, z toho čtyři městské policii, dva městu Kolín a jeden záchranné službě. Předávala se čtyři, další dva vozy jsou ještě ve výrobě.

Ze slavnostního předání vozidel pro město, městskou policii a zdravotníky na Karlově náměstí v Kolíně. | Foto: Deník/Jana Martinková

Zápůjčka je nasmlouvaná do roku 2025. Tentokrát se nejednalo o malé městské vozy vyráběné v kolínském závodě, ale o velká auta včetně dodávky. „Budeme vozidlo moci půjčovat třeba i sportovním klubům. Toyota bude hradit leasing, opravy, na městu bude jen benzín a nafta. Je to pro společnost poměrně velká částka, kterou do akce investuje, a věřím, že za čtyři roky, ať už bude na radnici kdokoli, se v tomto systému může pokračovat,“ uvedl starosta Michael Kašpar.