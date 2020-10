„Pro mě je velké vyznamenání, že i poté, co jsem se pustil do velké politiky, podporu lidí mám. Teď cítím, že máme potenciál změnit kraj. Děkuji Kolíňákům a dalším voličům,“ uvedl těsně po sečtení hlasů Vít Rakušan, který byl na kandidátce STANu na druhé příčce.

Na osmičce kandidoval současný kolínský starosta Michael Kašpar. „Jsem samozřejmě velmi rád, že výsledek voleb je takový, jaký je. Chceme změnu vedení na kraji. Budeme jednat se všemi stranami a hnutími kromě ANO,“ uvedl. „Moc mě těší, že jsem získali o 50 procent víc hlasů než před čtyřmi lety, lidé se vyjádřili jasně. A my se chceme kraje na čtyři roky ujmout,“ dodal. Také Michaelu Kašparovi vhodili voliči do volebních uren řadu preferenčních hlasů (před dva a půl tisíce, z toho v Kolíně přes tisíc).

„Velice za to voličům děkuji, nicméně říkám to, co jsem říkal před volbami - že chci být řadovým krajským zastupitelem, chci být v Kolíně a za dva roky se Změnou pro Kolín tam zase uspět,“ řekl Michael Kašpar.