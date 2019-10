Od příštího roku už lidé nebudou muset na popelnice vylepovat samolepky, ani uzavírat smlouvy na vývoz odpadu. Kolín totiž aktuálně přechází na systém místního poplatku. Dlouhá léta byl ve městě nastavený smluvní vztah. „Kdo chtěl zaplatit za odpad, musel dojít na zákaznické centrum AVE v areálu kolínského zámku, které už dnes spadá pod město, uzavřít smlouvu, zaplatit, dostal samolepku a tu si vylepil na popelnici,“ popsal starosta Michael Kašpar.

Ilustrační foto | Foto: Deník

„Myslíme si, že jako místní poplatek to bude mnohem jednodušší, komfortnější pro občany a zároveň i snáze vymahatelné v případě, když někdo neuhradí,“ dodal starosta s tím, že v mnohých městech už to takto dělají a funguje to.