Číslo účtu je 6957372/0800. Starosta přidává velké poděkování všem, kteří už tak učinili nebo učiní, a přispějí tak na nákup ochranných pomůcek pro lékaře, zdravotní sestry a další zdravotníky, policisty, hasiče, pečovatelky v domovech seniorů a dalších zařízeních.

„Pomůže to v této nelehké situaci nám všem, a to ať už se jedná o symbolický příspěvek nebo vyšší finanční dar,“ řekl starosta s tím, že ač se město stará, bez pomoci dobrovolníků, spolků a firem by to nešlo.

Kolín podobně jako jiná města a obce prostřednictvím dobrovolníků aktuálně rozdává roušky, rukavice, rozváží nákupy, léky, distribuuje desinfekci občanům, organizacím, ale i obcím. Současně provozuje linku pomoci (721 952 438). Ta do současné doby vyřídila už více než 320 hovorů – 115 lidí potřebovalo donášku potravin nebo léků, 18 volalo pro doručení roušek a rukavic, další cca dvě stovky byly informativní dotazy.

Linka pomoci v je v provozu sedm dní v týdnu od 8 do 17 hodin. Takto bude fungovat do konce nouzového stavu, což by mělo být 30. dubna. Od května se pak plánuje její provoz ve stejném čase, ale jen v pracovní dny.

V návaznosti na vývoj epidemické situace město předběžně počítá, že provoz linky a dobrovolnická činnost budou fungovat do konce května. Pomoc je určená zejména seniorům, zdravotně postiženým, samoživitelům v nouzi a dalším Kolíňákům, kteří si jinak nemohou zajistit nákupy, léky, ochranné pomůcky apod.

Do konce tohoto týdne hodlá město do vestibulu polikliniky ve Smetanově umístit druhý automat. K rouškomatu tak přibude ještě automat, kde bude možné zakoupit přípravky na dezinfekci rukou. Automat bude v otevírací době polikliniky nabízet dezinfekční přípravek Anti-Covid v lahvičkách 250 mililitrů nebo 500 mililitrů a sáčky o objemu 100 mililitrů s hygienickým gelem s dezinfekční přísadou.

Možnost vyzvednout si dezinfekční přípravek v první vlně využila polovina kolínských domácností. Rozdávalo se na 28 výdejních místech a přišlo na sedm tisíc občanů s trvalým pobytem v Kolíně. Následně se možnost rozšířila i na rodiny s přechodným pobytem ve městě, cizince, nájemce apod. Této možnosti využilo dalších téměř tisíc domácností. Lidem starším 80 let se dezinfekce doručovala přímo domů, rozvezlo se zhruba 1500 lahviček.