Nejdříve mají zmizet vraky, kterých je po Kolíně aktuálně kolem čtyřiceti.

Zatím se bude využívat smluvní odtahová služba, ale do budoucna město zvažuje pořízení odtahového vozidla. „V majetku by ho měla městská policie, ta by také odtahy prováděla, personální kapacity na to má,“ poznamenal starosta.

Nyní se řeší, jaké auto by bylo vhodné, zda nové na leasing, nebo starší. „Zatím na něj v rozpočtu peníze nemáme, ale osobně se přikláním k tomu, abychom měli vlastní auto,“ řekl starosta.

Jak dodala místostarostka Iveta Mikšíková, městské odtahové vozidlo by ve výsledku mohlo znamenat i to, že například špatně parkující řidiči budou hradit za odtahy mírnější cenu.