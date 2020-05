Z největších je to návrh na odsun rekonstrukce prostoru před gymnáziem včetně opravy vnitrobloků gymnázia. „To mě osobně hodně mrzí, je to pěkně připravený projekt zhruba za 12 milionů,“ dodal starosta.

Dále je připravená ke škrtnutí rekonstrukce Lipanské ulice za sedm milionů, škrtnutá, tedy přesněji odsunutá je také rekonstrukce střechy základní školy v Sendražicích za 8,5 milionu, rekonstrukce atria radnice za šest milionů, dále oprava druhého patra služebny městské policie nebo třeba rekonstrukce Kolínské ulice. „Samozřejmě ani tu nerušíme, prostě ji posuneme a rozetapizujeme do dalších let,“ uvedl Michael Kašpar.

Ten poukazuje na to, že kdyby prošel navrhovaný kompenzační zákon a na kompenzacích pro osoby samostatně výdělečně činné by se podílely obce, znamenalo by to škrt dalších 27 milionů. „Řešili jsme možnosti, kdyby došlo k dalším škrtům. Není to legrace, když škrtneme 50 milionů, pak třeba dalších 30 a ještě ročně 65 milionů splácíme na úvěrech,“ řekl starosta.

Podle jeho slov vedení města řeší možnost cash flow bez toho, aby si Kolín bral nový úvěr. Se dvěma bankovními domy, u nichž má město z minulosti největší úvěry, se radnice snažila dojednat úvěrové prázdniny, tedy odklad splátek na šest měsíců. Podle krizového zákona se tato možnost netýká obcí, přesto obě banky potvrdily, že by na to přistoupily. „Máme už od nich zpracované nabídky,“ potvrdil starosta.

Kdyby Kolín přestal oba úvěry na půl roku splácet, pro letošní rok by mu v městské kase zůstalo navíc kolem 20 milionů. Konečné termíny doplacení úvěrů ale město odkládat nechce (tedy do roku 2026 a 2028), takže by si příští rok splátky navýšilo. Po půlroce odkladu se počítá ze stejné jistiny, takže ve výsledku by město úvěrové prázdniny stály u jedné banky zhruba milion navíc, u druhé půl milionu.

„Není to zadarmo, ale jsou to možnosti. A stále levnější, než kdybychom si brali další úvěr,“ zhodnotil starosta. Kolín zatím možnost odložení splátek nevyužil, ale jak starosta podotkl, jsou zpracované návrhy, město ví, kolik by ho to stálo, a může to využít i kdykoli jindy bez souvislosti s pandemií.