/FOTO/ Výstavou nazvanou Výtvarná zahrada se za právě končícím školním rokem ohlédli ve středu 5. června vpodvečer pedagogové a žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Františka Kmocha v Kolíně. Jejich především kresby a malby, ale i keramika zaplnily Galerii V Zahradě této školy, a to jak výstavní síň v podkroví, tak tu nalézající se opravdu přímo v její zahradě na dvoře.

Jenže mladí výtvarníci nežijí jen z jedné rekapitulační výstavy. „Kromě běžné výuky jsme se v letošním roce zúčastnili několika výtvarných soutěží. Na začátku školního roku jsme se dozvěděli výsledky z mezinárodního Grafického Bienále v Toruni, kde s barevnými linoryty uspěly žákyně Sára Matušková a Karolína Nekolová. Jejich práce byly právě v tomto městě vystaveny,“ říká Naďa Kováříková, jedna z vyučujících.

Podle ní žáci nezaháleli po celý školní rok a jejich práce často přinášela i vavříny ze soutěží. „Během roku jsme mimo jiné tvořili práce do mezinárodní výtvarné soutěže v Lidicích, kde tentokrát byla tématem karavana.

V kategorii malba a kresba získala medaili Tereza Pokorná, za fotografii si ji odnesla Anna Ondrová a za kombinovanou techniku získali čestná uznání Kateřina Veselá a Jindřich Zelinka. Výtvarné objekty Lenky Giny Brantové, Terezy Pechmanové a Aminy Rumiantsevy zaujaly porotu tak, že jim přidělila čestné uznání. Zároveň jsme získali Medaili škole za kolekci,“ vyjmenovává Kováříková.

Zhruba před měsícem se její studenti zúčastnili Soutěžní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ a v různých kategoriích získali ocenění zlaté nebo stříbrné pásmo a některé práce postoupily do celostátního kola.

Zavěšením prací na zeď v rámci expozice Výtvarná zahrada trvající až do konce června, ale aktivity žáků nekončí. „Poslední akcí našeho výtvarného oboru, která se uskuteční ještě do konce školního roku, bude grafické sympozium v zásmuckém klášteře. Vernisáž v prostorách bývalého františkánského kláštera proběhne ve čtvrtek 20. 6. od 16 hodin. V létě se zájemci z řad žáků výtvarného oboru mohou těšit na pravidelně pořádané kurzy krajinomalby,“ zve Naďa Kováříková, která zároveň mladé budoucí výtvarníky zve k talentovým zkouškám, které se v kolínské umělecké škole konají od 17. do 19. června.