„Jsem opravdu v rozpacích,“ reagoval tehdy na udělení ceny Luboš Dobrovský. „Od okamžiku, kdy jsem dorostl do věku, že jsem si začal svůj vlastní život uvědomovat, mám pocit, že se mi život stává shodou náhodných okolností, aniž bych se o to, co se kolem mě a se mnou děje, nějak výrazněji zasloužil,“ pokračoval Luboš Dobrovský.

V obřadní síni radnice nezapomněl připomenout osoby, které se zasloužily o to, že se Kolín i Ohrada, kde s bratrem a maminkou prožil celou válku v marném očekávání návratu tatínka, oživily v jeho paměti. „Že se oživily vzpomínky na Kolín a na kus židovství, který ve mně je. Za to má mé poděkování paní Miroslava Jouzová. Má zvláštní talent v lidech, kteří přicházejí do Kolína, obnovit vědomí, že spolu s námi se všemi žili lidé, kteří se stali obětí podivného rasového šílenství,“ dodal.

V době, kdy Luboš Dobrovský přebíral Cenu města Kolína, mu bylo 85. let. „Doufám, že za těch několik let, které mi ještě zbývají – mám to naplánované nejméně do stovky – neudělám nic, co by důvody, pro které jsem takto vyznamenán, byly mým jednáním poškozeny,“ řekl tehdy Luboš Dobrovský.

