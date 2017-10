Kolín získal první místo v soutěži Chytrá radnice

Kolín /FOTOGALERIE/ – Hned dvě ocenění během čtrnácti dnů si odnesl Kolín za své smart projekty v různých oblastech. S chytrou klíčenkou získal první místo v kategorii Zákaznická zkušenost na mezinárodní konference IDC IOT, kde porazil tři desítky nominovaných projektů. Vítězem se stal také v právě zakončeném prvním ročníku klání Chytrá radnice, které pořádal úřad vlády.

Na IDC IOT místostarosta Michael Kašpar představil kolínskou chytrou klíčenku cca čtyřem stům odborníků.

„Je to věc, která je opravdu unikátní a rád bych, aby se rozšířila do dalších škol. A myšlenka nemusí zůstat jen u škol, z klíčenky může vzniknout jakási karta občana. Funguje to na bázi bankovního čipu, takže se bude moci do systému přihlásit kdokoli se svou bankovní kartou,“ říká místostarosta.

„Snažíme se vybírat řešení, která mají nějaký přínos, což klíčenka určitě má. Obrací se na mě desítky rodičů – mailem, telefonicky nebo třeba přímo na ulici – že by byli rádi, aby se rozšířila i do dalších škol,“ popsal Michael Kašpar.

„Teď posuzujeme, kolik by nás to stálo. Čtečky samozřejmě něco stojí, v některých školách bude potřeba úprava softwaru, někde i hardwaru. Osobně bych ale chtěl, abychom příští rok byli schopní pokrýt všechny základní školy v Kolíně,“ předeslal.

Není to ale jen chytrá klíčenka. V klání Chytrá radnice Kolín zabodoval také se systémem chytrého parkování nebo chytrého odpadového hospodářství.