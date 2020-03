ON-LINE ke koronaviru ZDE

Co se týká tohoto ochranného materiálu, dosud si lidé pomáhali, jak mohli. Spoléhalo se hlavně na dobrovolníky. „Město Kolín do dnešního dne díky všem dobrovolnicím a dobrovolníkům rozdalo do různých organizací a mezi občany města Kolína celkem 1944 roušek. Další tisícovka je připravena do distribuce,“ uvedli představitelé města.

Obyvatelé města si mohou v současnosti brát roušky například na rouškovníku, který je před budovou kolínské radnice.