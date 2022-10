Odmítá zvěsti, jež se v Kolíně objevily a hovoří o tom, že právě kvůli nutnosti šetřit by mohlo hrozit i přesídlení hokejistů do jiného města: snad do Poděbrad. „Určitě ne; to rozhodně dementuji,“ zdůraznila místostarostka, že na tomhle šprochu není pravdy ani trochu.

Mikšíková potvrzuje, že i nyní po komunálních volbách stále platí, co řekl před měsícem tehdejší i současný starosta města Michael Kašpar (rovněž Změna pro Kolín). Už v září zdůraznil, že zavírat Vodní svět a zimní stadion určitě není v plánu, jakkoli se po městě takové zvěsti rozšířily.

Provoz zůstane zachován – a návštěvníci tak mimo jiné budou moci nadále oceňovat opravy i stavební úpravy, které město na zimáku nechalo provést během léta. Nejnápadnější změna je vidět na západní tribuně, kde přibylo 180 nových míst k sezení.

I pro nadcházející zimní sezonu město počítá s tím, že spustí také provoz druhé ledové plochy, která tradičně bývá v areálu Vodního světa. Otevřena pro veřejnost by měla být koncem listopadu.

A jestliže se po městě šušká – byť v tomhle případě s docela hlasitými pochybnostmi – že v nové hale v Borkách by se kvůli vysokým cenám energií možná mělo sportovat jen za světla, aby nebylo třeba svítit (a teplota tam by prý podle zpravodajství agentury Jedna paní povídala měla dosahovat jen asi 15 stupňů), není to tak.

A nebude; omezování provozu na dobu „od vidím do nevidím“ nehrozí. Deníku to potvrdila vedoucí sekretariátu městského úřadu Andrea Vincourová. Bude se cvičit i v době, kdy je venku tma: uvnitř v hale se svítit bude, ujistila. „Za teploty 18 stupňů Celsia,“ upřesnila Vincourová, co mohou sportovci očekávat.

Zrovna nová hala v Borkách je mimochodem ukázkou, jak se město chce postavit k získávání energie: část své spotřeby si vyrábět. Na třetině střechy haly jsou nyní fotovoltaické panely, přičemž už při stavbě bylo připraveno budoucí rozšíření na zbývající dvě třetiny. To se nyní připravuje.