Podle radnice by nebylo špatné, kdyby zákazová značka v budoucnu zmizela. „Možná by se to přecházení dalo zlegalizovat. Je to docela dobrá zkratka od nádraží, zvlášť když bude vybudovaný podchod,“ soudí starosta.

Železniční most v Kolíně.Zdroj: Deník/Jana Martinková

Pokud by to ale nešlo, chce radnice zkusit něco podobného, co se letos udělalo v Čelákovicích. Tam se k mostu přistavěla lávka přídavná. „Pěší i cyklisté tam normálně mohou a akci je možné z velké části zafinancovat ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ sdělil starosta a zdůraznil, že o návrhu se bude teprve jednat a zatím není ani žádný projekt. „Jednodušší a levnější by samozřejmě bylo odstranit zákazovou ceduli, ale uvidíme, jestli to bezpečnostní normy dovolí,“ shrnul.

Noví obyvatelé se do zrekonstruovaného domu v Zengrově ulici nastěhují v únoru

O železničním mostu Kolíňáci často mluví s nadsázkou jako o unikátu. Zvedací most, který se nikdy nezvedl. Most vybudovaný v roce 2010 za 1,2 miliardy korun nahradil starý železniční most, který byl v menší výšce, jeho podjezdná výška byla 4,35 metru, což už nevyhovovalo požadavkům. Pod novým mostem je pro podplutí lodí téměř o metr víc. I to by ale některým plavidlům nemuselo stačit, a tak se uvažovalo, že most bude zvedací a lodě by v případě potřeby dostaly ještě cca dva metry navíc. Dosud k tomu ale nikdy nedošlo.