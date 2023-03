Že se přes železniční most v Kolíně nesmí chodit, ví každý. Ostatně informuje o tom značka zakazující vstup chodcům i cyklistům. Celé roky tam ale lidé běžně chodí - a není jich právě málo. Město nyní uvažuje, jak tuto situaci změnit.

Železniční most v Kolíně. | Foto: Deník/Michal Bílek

Lidé lávku vedle kolejí využívají zcela pravidelně. Ta je ale obslužnou lávkou pro servisní práce, nikoli oficiální komunikací. Podle starosty Michaela Kašpara tudy přesto denně chodí desítky lidí. „Víme o tom my jako město i Správa železnic,“ konstatoval.

Podle radnice by nebylo špatné, kdyby zákazová značka v budoucnu zmizela. „Možná by se to přecházení dalo zlegalizovat. Je to docela dobrá zkratka od nádraží, zvlášť když bude vybudovaný podchod,“ soudí starosta.

Železniční most v Kolíně.Zdroj: Deník/Jana Martinková

Pokud by to ale nešlo, chce radnice zkusit něco podobného, co se letos udělalo v Čelákovicích. Tam se k mostu přistavěla lávka přídavná. „Pěší i cyklisté tam normálně mohou a akci je možné z velké části zafinancovat ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ sdělil starosta a zdůraznil, že o návrhu se bude teprve jednat a zatím není ani žádný projekt. „Jednodušší a levnější by samozřejmě bylo odstranit zákazovou ceduli, ale uvidíme, jestli to bezpečnostní normy dovolí,“ shrnul.

O železničním mostu Kolíňáci často mluví s nadsázkou jako o unikátu. Zvedací most, který se nikdy nezvedl. Most vybudovaný v roce 2010 za 1,2 miliardy korun nahradil starý železniční most, který byl v menší výšce, jeho podjezdná výška byla 4,35 metru, což už nevyhovovalo požadavkům. Pod novým mostem je pro podplutí lodí téměř o metr víc. I to by ale některým plavidlům nemuselo stačit, a tak se uvažovalo, že most bude zvedací a lodě by v případě potřeby dostaly ještě cca dva metry navíc. Dosud k tomu ale nikdy nedošlo.