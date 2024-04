Lávka by měla sloužit pěším a cyklistům, její šířka budou podle starosty Michaela Kašpara čtyři metry. „Jde o přídavnou lávku k již stojícímu mostu pro vlaky. Měla by být zcela bezbariérová tak, aby mohla sloužit opravdu všem. Zakázku na projektovou dokumentaci vyhrála firma PIS Pechal s nabídkou 1,74 milionu korun bez DPH,“ uvedl starosta. Projektovat by se mělo začít již v blízké době.

Na obou březích Labe nalezne nová lávka své budoucí napojení. U nádraží to souvisí s další stavbou, která již v únoru začala, a to s novým bezbariérovým podchodem, který vyústí právě ve Starokolínské ulici a pomocí chodníku zajistí napojení na lávku. „Na zálabské straně vznikne dále nový chodník a oplocení kolejiště, plynule se poté půjde napojit na prodlouženou cyklostezku ve Třídvorské ulici,“ řekl Kašpar.

Investorem dokumentace je město Kolín. Kdo zaplatí samotnou realizaci lávky, je zatím nejasné, podle starosty Michaela Kašpara to ale bude pravděpodobně město. „Zatím to vypadá, že investorem budeme my, ale s tím, že nám Správa železnic pomůže se žádostí o devadesátiprocentní dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Až tedy bude projekt hotový, spojíme se Správou železnic a pošleme na SFDI žádost,“ sdělil starosta.

Termín samotného realizace zatím není známý, pravděpodobně půjde o rok 2025 či 2026. Záležet také bude na udělení, či neudělení dotace. „Podle zkušeností Správy železnic se většinou peníze na takovéto projekty schvalují. Podle našich propočtů by lávka měla stát mezi 30 a 40 miliony, což by v případě přidělení dotaci znamenalo pro městskou kasu tři až čtyři miliony, což by bylo báječné. Nicméně uvidíme,“ míní Kašpar.

Po železničním mostě se sice dá přejít i v současné době, ale jedná se o nelegální zkratku po technologické lávce, kterou by lidé neměli využívat, jelikož vede v bezprostřední blízkosti kolejiště. I tak se ale najdou tací, kteří zkrácení cesty riskují.