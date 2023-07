Smrt kolínského hasiče Zdeňka Hejduka mladšího zasáhla nejen obyvatele Kolína. Na internetu se objevily během dne četné projevy soustrasti z celé republiky. Nezřídka zaznívají slova o úžasném člověku a skvělém otci. Soustrast rodině na internetu vyjádřily stovky lidí. Prohlášení na svých sociálních sítích vydali představitelé Hasičského záchranného sboru ČR, Středočeského kraje, kolínské radnice i ministr vnitra Vít Rakušan. Okresní fotbalový svaz Kutná Hora pak informoval, že plánuje spustit sbírku pro pozůstalé.

Hasič Zdeněk Hejduk mladší zahynul při havárii cisterny, ke které došlo 19. července 2023 pozdě večer při výjezdu k požáru domu v Krakovanech. | Foto: HZS Středočeského kraje

Hasiči prostřednictvím sociálních sítí zveřejnili vzpomínku na mladého muže, který se stal obětí havárie, k níž došlo ve středu pozdě večer v Kolíně, když členové HZS Kolín jeli s cisternou k požáru v Krakovanech. Soustrast vyjádřil generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genpor. Vladimír Vlček. „Hasičská rodina ztratila jednoho ze svých členů, kolegu, ale především kamaráda. Je mi to nesmírně líto. Služebním slibem jsme se zavázali nasadit pro ochranu této země a jejích obyvatel i vlastní život. Denně zasahujeme u desítek nebezpečných událostí a bereme to jako samozřejmost. S takovým rizikem nastupují hasiči do práce každý den. I přesto je to pro nás všechny velká rána. Všem kolegům, a především pak rodině vyjadřuji upřímnou soustrast,“ uvedl.

Slova soustrasti připojil i Miloš Hladík, náměstek ředitele HZS Středočeského kraje pro IZS a operační řízení. „Hluboce soucítím s rodinou našeho příslušníka a vyjadřuji jim tímto upřímnou soustrast. Zdeňka jsem znal osobně jako sympatického, vždy usměvavého a dobře naladěného člověka, který byl vždy připraven pomoci tam, kde bylo potřeba. Bohužel Zdeněk už tuto pomoc nikomu neposkytne. Jsou věci a situace v životě každého z nás, na které se připravit jen tak nelze, a ztráta jednoho z nás je pro každého příslušníka sboru bolestivá. Čest jeho památce,“ doplnil Hladík.

Okresní sdružení hasičů Kolín pak ve svém vyjádření na Facebooku vyzdvihl, jak Zdeněk Hejduk svou práci miloval. "Jeho smyslem života byla zachraňovat životy nás všech a je smutné, že přitom o ten svůj přišel. Ale svou práci miloval a vše kolem ní. Jeho vstřícnosti, úsměvu a ochotě si mohli užít i děti při naší poslední společné akci “vyhodnocení soutěže PO očima dětí”. Vzpomínáme a děkujeme.Upřímnou soustrast všem pozůstalým a rychlé udravení zraněným příslušníkům. Nezapomeneme," stojí na profilu OSH Kolín.

Sociální sítě hasičů se ve čtvrtek ponořily do smutenčích barev. Smuteční logo bylo vyvěšeno například na profilu HZS Středočeského kraje, profilu JSDH a SDH Praha - Uhříněves nebo na facebookové skupině Dobrovolní hasiči CZ/SK.

Mnoho hasičských sborů připojilo svou kondolenci, například Hasiči města Šťěpánov. „Bohužel nehody se nevyhýbají ani těm co denně nasazují své životy aby pomohli druhým, které ani neznají. Hasiči ať už profesionální nebo dobrovolní nejsou superhrdinové, ale stále jen lidé, kteří mají srdce na správném místě a chtějí pomáhat druhým i za cenu nejvyšší. Rodině a kolegům upřímnou soustrast," napsali na svém Facebooku štěpánovští hasiči.

K tragédii se vyjádřila i hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. „Upřímnou soustrast celé rodině, pro kterou se život obrátil dnes v noci do noční můry, upřímnou soustrast přátelům a kolegům z HZS Středočeského kraje Kolín. Je mi to nesmírně líto," napsala mimo jiné na svém Facebooku.

Soustrast rodině vyjádřil také kolínský starosta Michael Kašpar, který brzy ráno ve svém krátkém prohlášení na Facebooku hovořil o „mladém skvělém hasiči“. Kolínská radnice později vydala na Facebooku příspěvěk i s fotografií Zdeňka Hejduka, který o něm mluvil jako o vždy usměvavém člověku, který byl ochotný každému pomoci. „Vždy usměvavý milý blonďatý Zdenda ochotný každému pomáhat. Kluk, který nade vše miloval svou práci. Kluk, jehož smyslem života bylo zachraňovat životy nás všech. Ale také syn, manžel, tatínek… Upřímnou soustrast celé rodině. Jsme v mysli s vámi, s kolegy a blízkými," stojí na Facebooku Kolína.

Úctu na svých sociálních sítích vzdal Zdneňku Hejdukovi mladšímu i ministr vnitra a bývalý starosta Kolína Vít Rakušan. I on hovořil v superlativech. „Bezvadný kluk, táta od malého dítěte, syn skvělých rodičů," napsal mimo jiné.

Okresní fotbalový svaz Kutná Hora plánuje spustit sbírku pro pozůstalé. „Strašně smutná zpráva zasáhla nás všechny. Každé slovo je asi zbytečné. Při nočním zásahu HZS v Kolině zahynul hasič, táta, manžel, ale i kutnohorský fotbalový sudí Zdeněk Hejduk (34 let). OFS KH bude organizovat sbírku pro pozůstalé prostřednictvím transparentního účtu. Budeme informovat," píše se na oficiálním facebookovém profilu svazu.

Vzpomínku Zdeňku Hejdukovi mladšímu věnovali také Přátelé Slávie, oficiální facebookový profil Fotbalového oddílu SK Slavia Praha - Odboru přátel. „Věnujte dnes tichou vzpomínku nebo zapalte svíčku za výborného sportovce a velkého slávistu Zdeňka Hejduka. Člena odbočky Odboru přátel Slavie v Kolíně a profesionálního hasiče. Zemřel při tragické nehodě hasičského výjezdového vozu v Kolíně. Čest jeho památce!"

Stovky lidí pak na internetu kondolují přímo otci zesnulého hasiče, významné postavě kulturního života v regionu, řediteli Městského společenského domu Kolín a fotografovi Zdeňku Hejdukovi staršímu, který o tragédii informoval na svém Facebooku. „Včera v noci při hasičském zásahu tragicky zahynul náš syn Zdeněk, byl to i výborný festivalový parťák, svědomitý tatínek a manžel, vždy ochotný komukoliv pomoci. Je tu po něm strašné prázdno," napsal. Pod příspěvkem bylo k 14.30 téměř 900 projevů soustrasti a další přibývaly. Mezi kondolujícím jsou i známé osobnosti české hudební scény.

Zdeněk Hejduk mladší byl příslušníkem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje od května 2016, zastával pozici hasič – technik spojové služby.