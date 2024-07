Za začátku pietní akce se slova ujal její moderátor Jan Navrátil, po krátkém úvodu zazněla česká státní hymna. Následně promluvil ministr vnitra Vít Rakušan. „Se Zdeňkem jsme se znali osobně, událost mě loni zasáhla v zahraničí a ihned jsem začal zjišťovat, co se stalo. O to spíše, když jsem zjistil, že jde o můj Kolín. Opustil nás mladý usměvavý chlap, který rozdával radost na všechny strany,“ zaznělo mimo jiné v proslovu vicepremiéra.

Ředitel kolínských hasičů Dalibor Zeman symbolicky zazvonil na počest zesnulého kolegy Zdeňka Hejduka mladšího. | Video: Deník/Petr Procházka

O dojemnou chvíli se postaral ředitel HZS Kolín Dalibor Zeman, který Zdeňka Hejduka znal od jeho dětství. „Bydleli jsme vedle sebe, znal jsem ho už jako malého kluka a už v té době se snažil pomáhat. Když si můj syn sedřel koleno, přivedl jej. Poté o několik let později přišel s tím, že by chtěl být hasičem. Nepřekvapilo mě to. Loňská událost mě velmi zasáhla. Neopustil nás jen kolega, ale především parťák a kamarád,“ uvedl a symbolicky zazvonil na připravený zvon.

Další se slova ujal kolínský starosta Michael Kašpar. „Čest jeho památce,“ zakončil svou řeč. Posledním mluvčím byl otec zesnulého, ředitel MSDKolín Zdeněk Hejduk starší. „Chci všem hlavně moc poděkovat. Městu Kolín, hasičskému sboru, prostě všem, kteří se na tomto pietním místě podíleli. Zděnda nás určitě seshora pozoruje a je vděčný.“

Slib vytesaný do obrubníku: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby … nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“ 19.7.2023 Pprap. Bc. Zdeněk Hejduk

Poté došlo k odhalení samotného pietního místa, které doposud překrývala státní vlajka, hasičská přilba zemřelého hasiče a květinový věnec se stuhou. Slib vytesaný do betonového segmentu obrubníku odkryli manželka zesnulého Karolína Hejduková a Dalibor Zeman. Následně přítomní položili na toto místo květiny a svíce. Symbolizovat má tuto tragédii také dílo architekta Adama Kovalčíka, kterým je zkroucené zábradlí. Přesně tak, jak je před rokem poškodil hasičský vůz.