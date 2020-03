Kolín založil transparentní účet na boj s 'koronou'

Město Kolín založilo speciální transparentní účet. Vybrané peníze mají pomoci na boj s koronavirem. Radnice ve svém vyjádření naznačila, že se snaží bojovat proti viru, jak jen to jde, ale bez pomoci dobrovolníků, spolků i firem by to nešlo.

Zdraví a finance - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock