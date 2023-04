/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pobočka České pošty v Mlýnské ulici v Kolíně nebude od 1. července fungovat. Stala se tak jedním ze tří set míst, kde si od letních prázdnin lidé svůj dopis už nevyzvednou. Ve městě budou nadále fungovat pošty na náměstí Republiky a u vlakového nádraží v ulici Pod Hroby.

Pobočka České pošty v Mlýnské ulici v Kolíně | Video: Deník/Petr Procházka

Starosta Michael Kašpar přiznal, že radnice očekávala, že některá pobočka bude v Kolíně zrušená. „Podle mě byla pobočka v Mlýnské poměrně hodně využívána. Jako jediná je bezbariérová, takže věřím v těch zbylých dvou dojde k úpravám tak, aby byly také přístupné i vozíčkářům,“ věří kolínský starosta.

Pobočka v Mlýnské ulici je ale jediná, která se nacházela v budově, kterou nevlastní pošta, nýbrž město. Podle starosty tudíž dává smysl, že si vedení podniku vybralo k uzavření zrovna tuto pobočku. Naproti tomu prý Michael Kašpar rozumí tomu, že je třeba s Českou poštou něco udělat, neboť její současný ekonomický stav je momentálně neudržitelný.

Je rozhodnuto. Víme, které pobočky zruší Česká pošta na Kolínsku

„Samozřejmě může dojít ke zhoršení komfortu občanů. Uvítal bych, kdyby se u zbývajících dvou poboček rozšířila otevírací doba tak, aby alespoň částečně pokryly výpadek zálabské pošty. Věřím, že by to podniku pomohlo, aby byl více konkurenceschopný, jelikož řada lidí raději využije služby soukromých přepravních společností,“ míní.

Není to pro nás dobrá zpráva, hodnotí občané

Zavření zálabské pošty může přinést spoustu komplikací pro její současné klienty, kterou je i Martina Špačková. „Bydlím tady kousek, takže to pro mě není pozitivní zpráva. Doteď jsem si mohla dojít pěšky, nyní budu muset sednout do auta, protože obzvlášť těžší balíky přes půl města neponesu. Bohužel se v centru ani u nádraží nedá u pošty pořádně zaparkovat, takže jsem opravdu zvědavá, jak to tam bude od července vypadat. Je možné, že někteří raději využijí jinou službu než Balíkovnu,“ uvedla.

Barevný pozdrav přijde poštou už jen zcela výjimečně, ale pořád udělá radost

Zásadní znepříjemněním života může uzavření pošty v Mlýnské pro osoby pohybově limitované, jako je i důchodkyně Marie Stránská. „Až mi to tady zavřou, budu muset začít jezdit autobusem do města. Sem si ještě zvládnu dojít pěšky, i když mi to trvá. Ale do centra už po svých nedojdu, víte, mám artrózu. Takže buď pojedu městskou dopravou a nebo budu muset poprosit dceru, aby mě odvezla,“ řekla seniorka, která si chůzi usnadňuje holí.

Kutná Hora přijde o tři pobočky

Ještě větší komplikace čekají sousední Kutnou Horu, kde počet Českých pošt klesne ze současného počtu čtyř na pouhou jednu. Podle kutnohorského starosty Lukáše Seiferta jde o zásadní omezení služeb pošty ve městě. U jediné zachované pobočky v Masarykově ulici je navíc podle něj zoufale málo parkovacích míst.