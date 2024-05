Bude stačit kapacita? Do základní škol v Kolíně nastoupí pět stovek prvňáků

/VIDEO/ Všechny přihlášené děti, které se ve dnech 4. a 5. dubna dostavily k zápisům do prvních tříd, se do kolínských základních škol dostanou. Jak potvrdilo vedení města, kapacity škol jsou k tomu dostačující. A to i díky nově vzniklým nástavbám některých budov z posledních let. Školy příští rok otevřenou dvacet tříd.

Do kolínských škol nastoupí od září 514 nových prvňáků. | Video: Petr Procházka

Každoroční obavy o to, aby se všichni prvňáci vešli do základních škol ve městě, byly i letos liché. Dokonce se dostalo i na děti z obcí, které s městem nemají uzavřenou dohodu o přijímání do městských škol. Vedení města potvrdilo, že kapacita škol momentálně tento krok dovoluje. „Ale kdyby volná místa nebyla, tak tyto děti nemůžeme přijmout, protože nemají přednost na základě dohody. Příští rok to může být jinak,“ upozornil kolínský starosta Michael Kašpar. Nemusí se losovat K zápisům do prvních tříd přišlo 683 přihlášek s duplicitou (rodiče poslali přihlášky na více základních škol), v 76 případech jde o předpokládané odklady. „Bez duplicit máme pro školní rok 2024/25 celkem 514 dětí přihlášených do prvních tříd, z čehož 395 jich je z Kolína, 72 z obcí s dohodou a 47 z obcí bez dohody. Všechny děti přijmeme a nemusíme losovat,“ konstatovala místostarostka Iveta Mikšíková. Navíc se podařilo zařídit, že ukrajinští prvňáci už nenastoupí separátně do třídy na Střední průmyslové škole strojírenské, ale rozprostřou se do klasických prvních tříd na základních školách. Zápisy proběhly hladce, shodují se ředitelé Celkem se otevře dvacet tříd. Oslovení ředitelé potvrdili, že zápisy proběhly bez potíží a komplikací. „Budeme otevírat dvě třídy jako tradičně. Celkem bychom měli mít 43 nových žáků. Mnozí se na zápisech projevili jako velmi šikovní,“ uvedl ředitel 2. ZŠ Kmochova v Kolíně Jiří Němeček. Stejný počet prvních tříd se chystají otevřít i na 6. ZŠ v Ovčárecké ulici. „Obě třídy budou po třiceti dětech, zápisy proběhly naprosto hladce a bez komplikací,“ míní ředitel Lukáš Kačer. S jednou třídou počítají na ZŠ Kolín-Sendražice. „Původně jsme mysleli, že budou dvě třídy prvňáků, přičemž v jedné by byly ukrajinské děti, ale nakonec to zvládneme s jednou třídou,“ uvedla ředitelka Hana Němečková. Dětí bude 22 až 24 podle toho, jak dopadne posouzení pětiletých.

