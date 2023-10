Město reaguje na zhoršující se stav do loňského roku využívané výzdoby, která sloužila na sídlišti po mnoho let. Podle místostarostky Ivety Mikšíkové tak byl už čas na změnu. „Masarykova ulice už má vánoční výzdobu poměrně zastaralou a některé prvky jsou již nefunkční. Proto rada města schválila výjimku ze směrnice o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu města na pořízení nové vánoční dekorace,“ uvedla.

Kolínská radnice hledá vánoční strom. Návrhy lze zasílat do 15. listopadu

Dodavatelem bude stejně jak ve zbytku města pražská společnost Decoled, čímž radnice chce udržet nastolený design městské vánoční výzdoby. Nyní zakoupené osvětlení pracovníci úřadu nainstalují na ulici Masarykovu, a to v celé její délce od kruhové křižovatky s ulicí Žižkova po Benešovu. „Týkat se to bude také přilehlého parkoviště vedle šestnáctipatrového domu a nákupního domu U Jezevčíka,“ sdělila Iveta Mikšíková.

Photo point se vrátí na náměstí

Zároveň rada schválila pronájem takzvaného photo pointu, tedy místa, kde se lidé budou moci vyfotit, a to na Karlově náměstí, jako tomu bylo v minulých letech. Jeho podoba však zůstane pro kolínské obyvatele až do nainstalování překvapením. „Zatím nechci sdělovat, co přesně to bude, ale určitě se to bude všem líbit. Chybět nebude ani vánoční nasvícení kluziště, které na náměstí stejně jako loni bude k dispozici.“ nastínila plány radnice Iveta Mikšíková.