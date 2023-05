/FOTOGALERIE/ Jedenáct členů kolínského Fotoklubu představilo ve čtvrtek své snímky v čítárně kolínské Městské knihovny pod názvem FOKO Kolín.

Akce Fotoklubu v Městské knihovně v Kolíně 4. května 2023. | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

Výstavu zahájil jeden ze dvou předsedů Martin Kronus a předal slovo historičce a znalkyni umění z kolínského Regionálního muzea Petře Hollerové, která se ve své úvodní řeči soustředila především na historii kolínských fotoklubů. „S Kolínem, jako místem narození či působení, je spojeno několik osobností, které se výrazně zapsaly na české i světové fotografické scéně. Patří mezi ně ikony avantgardní fotografie Josef Sudek, Jaromír Funke a Eugen Wiškovský,“ vypíchla hvězdy kolínské fotografie.

Jak se zachovat jako svědek kolapsu? I to se návštěvníci dozví na Dni záchranářů

Dále připomněla, že ustavující valná hromada Klubu fotografů amatérů v Kolíně se konala 13. listopadu 1919 a mezi jeho zakládajícími členy byli mimo jiné stavitel Jan Sklenář a ředitel školy Július Šaf, který se zároveň stal i prvním předsedou klubu. „Mezi členy kolínského fotoklubu patřili po nějakou dobu i Jaromír Funke, Eugen Wiškovský nebo významný pražský fotograf Josef Ehm. Také Josef Sudek žádal o přijetí, ale kvůli členství v pražském fotoklubu byla jeho žádost zamítnuta,“ dodala Hollerová.

Reportážní fotografie i krajinky

Její slova pak ještě doplnil druhý předseda František Stráník, který do expozice přispěl reportážními fotografiemi z akce malování na nahá těla modelek, v němž uspěla kolínská výtvarnice. Martin Kronus představil barevné hry s kapkami. Většina ostatních fotografů se věnovala zaznamenávaní přírody v různých podobách. Ať už to jsou téměř grafiky Jindřicha Vamberského, náročně počítačově zpracované a ve výsledku brilantní krajinky Tomáše Pocha nebo zimní krajiny na první pohled bodující v soutěžích Oldřicha Kolovratníka, se sportovní fotografií přispěl mimo jiných i Jan Pešek, zajímavé aranžované snímky předvedl Lukáš Steklý. Velkoformátové snímky pověsil do čítárny knihovny Petr Chmelíček, téměř madonu připomínal záběr kojící ženy od Natálie Křížové, která pověsila i zajímavé ztvárnění vodárny, přírodu fotí i Rastislav Kakara a Jan Franc.

Pokochat se zajímavými fotografiemi v Městské knihovně je možné až do posledního června.