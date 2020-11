Toto zásadní omezení, které vejde v platnost v prosinci, se týká všedních dnů v době od 18 do 6 hodin a o víkendech celodenně. Nákladní vozidla nemohou od nynějška stát v celé oblasti sídliště ohraničené ulicemi Jaselská, Žižkova a U Nemocnice. Radnice tím chce vytvořit více parkovacích kapacit pro obyvatele sídliště a také přispět k bezpečnosti při pohybu vozidel v těchto lokalitách.

„Rozměry parkovacích míst na sídlištích nejsou takové, aby umožnily bezpečné parkování rozměrných vozidel, kterými nákladní vozy a dodávky bezesporu jsou,“ podotkl místostarosta a připomněl, že se často stává, že tato vozidla na úkor bezpečnosti silničního provozu zasahují částečně do vozovky nebo znesnadňují vyjíždění z řady stojících vozidel tím, že zakrývají řidičům výhled. „Také jsou běžné případy, kdy malé nákladní vozidlo pro své rozměry zabere při stání dvě parkovací místa,“ doplnil Najbrt.

Na dodržování nového opatření, bude dohlížet policie. S tím souhlasí obyvatel sídliště Roman Stránský. „Člověka vážně naštve, když dodávka zabere dvě parkovací místa, a vy najdete místo až do ví kde, a vláčíte nákup x set desítek metrů. Kdybychom šli z obchodního domu s taškami pěšky, možná by to bylo snazší,“ řekl.

Ne všichni ale rozhodnutí vítají. Třeba historická skupina Páni z Kolína disponuje dodávkou, která hranici 2,5 tuny překračuje. Sice jen nepatrně, ale ano. Šermíři tak nyní řeší, kde budou svůj vůz parkovat. „Chápu, že kamion zabere parkovací místo pro tři osobní auta. Řidič naší dodávky ale bydlí v ulici Rimavské Soboty a naše auto je o 30 centimetrů delší než osobák,“ sdělil vedoucí SHŠ Páni z Kolína Miroslav Horáček, kdy by podle svých slov v oficiálním rozhodnutí rozlišoval, zda jde o dodávku, nebo velké auto. „Nevím, zda je to šťastné rozhodnutí, ale nejsem zběhlý řidič. Kde však teď budeme naši dodávku parkovat, nevím,“ dodal.