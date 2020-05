ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Do současné doby byly náklady za Kolín 1,7 milionu korun plus ještě přibližně 300 tisíc vynaložily Městské sociální a zdravotní služby, tedy domovy seniorů a pečovatelská služba. „Myslím, že se nemáme za co stydět,“ shrnul starosta a připomněl například, že Kolín od začátku sehnal dodavatele respirátorů kolem 60 korun, žádné za osm set za kus. „Žádný respirátor jsme nekoupili dráž než 70 korun,“ uvedl Michael Kašpar.

Všechny vynaložené prostředky podle jeho slov město přes portál krizového řízení Středočeského kraje požaduje k proplacení jako tzv. prvotní náklady. Tedy ve smyslu ustanovení, že ten, kdo vyhlásí nouzový stav, ten platí. „Uvidíme, kolik nám bude proplaceno. Pokud ne všechno, jsme připraveni zbytek uhradit z transparentního účtu a z darů od firem. Za to bych chtěl opravdu velmi poděkovat. Za ochotu a solidaritu. Jak fyzické, tak právnické osoby se k tomu postavily moc hezky,“ řekl starosta.

Na transparentním účtu, který město založilo pro potřeby ochrany proti koronaviru, je dnes více než milion sto třicet tisíc korun. Zároveň další firmy dávaly městu peníze mimo tento účet, tedy na smlouvu, například automobilka TPCA darovala 400 tisíc korun. „Kompletní vyúčtování nákladů do všech detailů typu čtyřiceti korun za sáčky zveřejníme na webových stránkách města,“ shrnul starosta Kašpar.

Samozřejmě města s nižším počtem obyvatel měla také nižší výdaje. Například Pečky do současné chvíle evidují náklady ve výši 285 tisíc korun. „Obsahují mimo jiné náklady na dezinfekci, roušky, respirátory, jednorázové pláštěnky, obaly a etikety na dezinfekci, rukavice, ochranné přepážky na radnici, materiál na roušky a ozonový generátor,“ upřesnila starostka Alena Švejnohová.

Český Brod zatím nemá tyto náklady přesně vyčíslené, podle starosty jsou ale, byť jde o větší město než Pečky, poměrně nízké – v řádu desítek tisíc korun, vyšplhat by se podle starostova odhadu mohly maximálně ke 150 tisícům korun. „Na první předražený nabídky jsme nereflektovali a navíc nám pomohla řada donátorů. Máme tu prostě hodné lidi,“ řekl starosta Českého Brodu, který ze svého městského rozpočtu nakoupil respirátory, dezinfekce, mýdla, menší množství roušek.