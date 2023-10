/PŘEHLED/ Pouze do neděle 22. října mají občané možnost hlasovat v projektu Vylaď Kolín. V rámci něj mohli posílat své návrhy, jak a čím by chtěli město vylepšit a zkrášlit, a ty, které splnily všechny stanovené požadavky, prošly do hlasování. Je jich celkem devatenáct a jsou rozmanité.

Starosta Kolína Michael Kašpar uvedl, že dohromady do participativního rozpočtu dorazilo 54 návrhů od 45 navrhovatelů. „Dva jsme museli ihned vyřadit, jelikož nesplňovaly podmínky, jiné dva byly tak podobné, že jsme je sloučily do jednoho. Do veřejného hlasování nakonec prošlo devatenáct projektů,“ upřesnil starosta a dodal, že je z čeho vybírat.

Celkem město uvolnilo na tuto akci ze svého rozpočtu 2,5 milionu korun, přičemž finální náklady na realizaci jednoho projektu nesmí přesáhnout 600 tisíc korun. A návrhy jsou opravdu různorodé.

Kolínští řidiči by jistě přivítali informační návěstidla k semaforům na hlavním tahu, která by ukazovala, kolik času ještě zbývá do změny barvy. Mezi projekty jsou také úpravy zeleně nebo dětské hřiště. Sportovce by určitě potěšila realizace návrhu o úpravě hokejbalového hřiště a jeho otevření veřejnosti. Prostor již řadu let chátrá. V zašlém stavu je i discgolf na Kmochově ostrově, jehož obnovení žádá další z navrhovatelů. Jiný občan přišel s nápadem na zajištění úložného prostoru pro lodě v těsné blízkosti řeky Labe. Ta by podle něj měla více ožít, jako je tomu v létě například v Praze na Vltavě. O provoz by se postarali místní skauti.

Jeden z návrhů, který se na první pohled poměrně vymyká, je laserová show. Ta by měla sloužit jako tichá alternativa novoročního ohňostroje, což podle autorky nápadu negativně ovlivňuje domácí i volně žijící zvířata.

Dalším nezvyklým záměrem je poesiomat, železná socha, která zájemcům přehraje texty, písně či básně, které nějak souvisí s daným místem. „Poesiomat již je umístěn v několika městech po celé ČR, Orlických horách, ale i v zahraničí. Ten kolínský by uměl kolemjdoucímu podat výklad historie oblasti Peklo, historie mlýna Peklo a nedaleké Vodárny, zvuk vody. Zbylé pozice by byly poskytnuty pro regionální poezii,“ píše se na webu Vylaď Kolín.

Podpořit svého favorita mohou občané do 22. října. Každý má k dispozici šest kladných a tří záporné hlasy. „Hlasovat lze skrze kód, který systém vygeneruje a zašle na uvedené telefonní číslo. Je to z důvodu, aby každý hlasoval pouze jednou a nedošlo k manipulaci,“ poznamenala koordinátorka projektu Eva Pošíková.

Starosta pak připomněl, že pokud někdo neovládá internet a chtěl by se zapojit do hlasování, pomoc zajišťuje městská knihovna. „Věkové omezení hlasujících není žádné, mohou se zapojit i děti,“ dodal.