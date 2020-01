Kolín – Do nového roku vstoupilo město Kolín s již schváleným rozpočtem. Na výdajové stránce má 1,209 miliardy, na příjmové pak 1,225 miliardy, tedy rezerva je 15 milionů.

Kolín má také stále dluh. „K 1. 1. 2020 to je 369 milionů,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Za posledních devět let se podle neho dluh snížil o víc než 700 milionů. „Na dluhové službě letos zaplatíme 68 milionů. Nejhorší roky, kdy to bylo i přes 120 milionů ročně, jsou za námi, ale stále je to ještě poměrně dost,“ komentoval starosta.