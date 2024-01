Nejvýraznějšího zásahu do peněženky si mohli všimnout návštěvníci místní sauny. Ta do konce roku stála 190 korun na 150 minut, nyní však stojí o více než čtvrtinu více, 240 korun. Podle Jana Širce, ředitele Správy městských sportovišť Kolín, cena vstupného do sauny stoupla jednak kvůli energiím. V tomto případě však nejde o hlavní důvod. „Je to hlavně kvůli růstu DPH. Sauny totiž stejně jako třeba pivo přešly z desetiprocentní hodnoty na 21 procent, což zapříčinilo výraznější zdražení,“ vysvětlil Širc.