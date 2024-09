Od pondělí do pátku je bazén Vodního světa a jeho atrakce přístupný od 8 do 21 hodin, v sobotu a v neděli od 10 do 21 hodin. V pondělí, ve středu a v pátek probíhá od 6 do 8 hodin ranní plavání.

V neděli je ranní plavání od 9 do 10 hodin, v tomto případě jde však o čas vyhrazený členům svazu tělesně postižených. Dětské bazény jsou přístupné ve všední dny od 8 do 21 hodin, o víkendech od 10 do 21 hodin.

Pravidelná provozní doba Den: Ranní plavání / Bazén + atrakce / Dětské bazény Pondělí: 6.00 – 8.00 / 8.00 – 21.00 / 8.00 – 21.00 Úterý: není / 8.00 – 21.00 / 8.00 – 21.00 Středa: 6.00 – 8.00 / 8.00 – 21.00 / 8.00 – 21.00 Čtvrtek: není / 8.00 – 21.00 / 8.00 – 21.00 Pátek: 6.00 – 8.00 / 8.00 – 21.00 / 8.00 – 21.00 Sobota: není / 10.00 – 21.00 / 10.00 – 21.00 Neděle: 9.00 – 10.00* / 10.00 – 21.00 / 10.00 – 21.00

* Plavání pouze pro členy svazu tělesně postižených