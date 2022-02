Dále budou kvůli stavebním pracím, které potrvají až do roku 2023, od března 2022 do srpna 2022 platit následující opatření:

Od 1. března do 31. srpna budou vlaky linky S1 vedeny pouze mezi Prahou a Poříčany. V sedlech pracovního dne (tj. od 9:00 do 14:00 hod.) a o víkendech všechny vlaky linky S1 obvykle končící v Českém Brodě budou prodlouženy až do Poříčan, čímž bude celodenní a celotýdenní interval vlaků linky S1 mezi Prahou a Poříčany 30 minut.

Z Poříčan do Kolína bude Českými drahami zřízena náhradní autobusová linka XS1 s celodenním a celotýdenním intervalem 30 minut. Každý spoj bude zajištěn alespoň jedním nízkopodlažním vozidlem a dodávkou pro přepravu kol. Jízdní doba z Poříčan do Kolína bude přibližně 50 minut. Tato linka bude zastavovat v následujících zastávkách:

Poříčany - před nádražím

Tatce (v obci Tatce) – na silnici u zastávky BUS "Tatce"

Tatce (v obci Tatce) - na zastávce BUS "Tatce, žel. zast."

Tatce (v obci Milčice) - na zastávce BUS "Milčice, křižovatka"

Pečky - před nádražím

Cerhenice - na zastávce BUS "Cerhenice"

Velim - na zastávce BUS "Velim, Novoveská"

Nová Ves u Kolína - v obci na zastávce BUS "Nová Ves I"

Kolín zastávka - na zastávce BUS "Kolín, Pošta"

Kolín – před nádražím

Dále bude mezi Českým Brodem a Kolínem zřízena rychlá autobusová linka XR41 s intervalem 30 minut v pracovních dnech a 60 minut o víkendech. Spoje této linky budou vedeny po silnici I/12 a budou mít pouze jednu mezilehlou zastávku „Kolín, Pošta“. Tyto spoje budou rovněž zajištěny nízkopodlažním autobusem a jízdní doba z Českého Brodu do Kolína bude přibližně 30 minut.

S ohledem na vysokou intenzitu provozu železniční dopravy na této trati pak bude v některých fázích během realizovaných stavebních prací nutno dále omezit provoz. Tato omezení budou mít dopad i na linku S12 Poříčany – Nymburk, a to v termínech 4. března – 22. dubna, 22. května – 19. července a 8. – 31. srpna. V těchto obdobích budou některé spoje dálkové dopravy trasovány odklonem přes Sadskou a Nymburk. Z tohoto důvodu bude v těchto termínech nezbytné vedení spojů linky S12 formou náhradní autobusové dopravy (linka XS12). Tato linka bude taktéž zajišťována ČD s nízkopodlažním vozidlem a bude zastavovat v zastávkách:

Nymburk hlavní nádraží - před nádražím

Nymburk město - zastávka BUS "Nymburk náměstí" na náměstí Přemyslovců

Hořátev - na zastávkách BUS "Hořátev, technologický park" a "Hořátev, prodejna"

Sadská - zastávka BUS "Sadská"

Třebestovice - v obci Na Návsi

Poříčany - před nádražím