Těsně před 10. hodinou ukazovaly jízdní řády, že Valašský expres, který měl Kolínem projíždět ve směru na Prahu před 8. hodinou stále neprojel a má více než 160 minut zpoždění. Podobně na tom byl i expres Ostravan. Ten měl být na Kolínském nádraží před 9. hodinou a v Praze pak v 9.34. Jeho zpoždění dosahovalo před 10 hodinou skoro dvou hodin. Stejně na tom jsou i další rychlíky na hlavní tahu. Odjezdy z Kolína na Prahu na čas hlásily před 10. hodinou pouze osobní vlaky.

close info Zdroj: Deník zoom_in Situace na kolínském nádraží 24. 6. 2024

V opačném směru, tedy z Prahy do Kolína, vlaky jezdí většinou na čas vesměs na čas, ačkoliv i zde rychlíky na hlavním tahu, tedy ve směru na Českou Třebovou, měly zpoždění. Před 10. hodinou hlásil Leo Express 90 minut zpoždění, přičemž z Prahy měl původně odjet v 9 hodin a v Kolíně být v 9.37. Slovácký expres měl z Prahy původně odjet v 9.03 a v Kolíně být v 9.41. Ten však hlásil 40 minut zpoždění.

Porucha v České třebové

Velká zpoždění vlaků nejen v Kolíně způsobila porucha trakčního vedení na nádraží v České Třebové. Mluvčí Správy železnic Martin Kavka Deníku sdělil, že podle informace od dispečera došlo před 02.00 k prasknutí napínacího lana trakčního vedení a jeho pádu do kolejiště. Do spadlých drátů pak najel nákladní vlak. Na opravě se pracovalo od čtvrté hodiny ráno, kdy byl vlak vyproštěn, až do devíti hodin. Tou dobou ale některé vlaky už měly i mnohahodinová zpoždění a jiné spoje byly odřeknuty a nahrazeny autobusy.