Ukončení tendru a následnou realizaci projektu vyhlíží i kolínská radnice. Ta v návaznosti na nový podchod chystá stavbu parkovacího domu, který by měl pomoci lidem, kteří do práce z Kolína dojíždí po kolejích. Starosta Kolína Michael Kašpar je proto pravidelně v kontaktu s náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy společnosti Správa železnic Mojmírem Nejezchlebem.

„Máme informace, že uchazeč, kterého my zatím neznáme, dodal všechny potřební reference, tudíž by se nemělo vyhlašovat nové výběrové řízení. Teď by vše mělo jít do finálního procesu a doufám, že i k uzavření smlouvy,“ uvedl Kašpar.

Na parkovací dům, který bude od nádraží vzdálený asi pět minut chůze, už město vyhlásilo veřejnou zakázku. Nacházet by se měl v místech, kde v současné době každoročně bývá hlavní část posvícenské pouti, tady v blízkosti Nového mostu. Vysoutěžená firma bude celou stavbu projektovat. „Smlouva je nastavená na 56 týdnů, takže za rok by měl být projekt tohoto parkovacího domu hotový. Předpokládaná cena této zakázky činí 4 miliony korun bez DPH,“ doplnil starosta

Bude přecházení přes koleje minulostí?

Snad všichni, kdo aktuálně jezdí před cestou vlakem parkovat do Starokolínské ulice, si poté cestu zkrátí přes koleje po přechodu pro drážní zaměstnance. Sice jde o přejití „jen“ dvou kolejí na páté nástupiště, i tak se však jedná o nedovolený vstup do kolejiště. Správně by totiž lidé měli celé nádraží obejít a na nástupiště se dostat skrze hlavní budovu a podchod. Jde však o 1,2 kilometru dlouhou trasu kolem klubu Staré lázně a obchodního domu Futurum, což může být pro řadu lidí překážkou. Tomu by prodloužení současného podchodu až do této lokality mělo pomoci.