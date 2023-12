Na kolik však občerstvení na letošních trzích vyjde? Každého, kdo nedorazí automobilem, jistě bude zajímat svařák. Ten u stánku s horkými nápoji vyjde na 60 korun, a to jak z bílého, tak červeného vína. Za 30 korun navíc lze přidat rum či griotka.

Tím však nabídka alkoholických potěšení nekončí. Za padesátikorunu lidé pořídí grog, horkou medovinu či griotku. Za 80 korun je pak v nabídce ještě veselá hruška či jagertee. Ohřejí se ale samozřejmě i ti, co pít alkohol nemůžou nebo nechtějí. Na 50 korun vyjdou horké jablko a hruška, vánoční mošt nebo nealko punč. U jiného stánku mají horké jablko a hrušku dokonce za 40 korun, v nabídce je také punč za 70 či čaj za 25 korun.

Na své si přijdou i milovníci trdelníku. Ten vyjde v základní skořicové variantě na 80 korun, verze s nutellou pak na rovnou stovku. Mimo to se na Karlově náměstí nachází i stánek s maďarskými čabajkami a uzeninami, jinde se zabijačkovými dobrotami, nechybí ani nabídka tradičních slovenských sýrů oštiepok či korbáč.

Trhy rovněž doplňuje doprovodný program v podobě různých hudebních vystoupení. Na náměstí se rovněž přesunula umělá plocha na bruslení. Ta je i letos zdarma a v současné lokalitě by měla být do ledna, než se opět vrátí do areál Střední průmyslové školy strojírenské Kolín.